"Всеукраїнську школу онлайн" планують розширити на весь навчальний рік

Проєкт "Всеукраїнська школа онлайн" може бути розширено на весь навчальний рік для всіх з 1 по 11 класи.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ми обов'язково маємо його продовжити. Потрібно зробити повноцінний навчальний рік, з 1-го по 11-й клас. Звичайно у нас буде більше часу на підготовку, щоб зробити це не в авральному режимі, а більш вдумливо, з хорошою підготовкою", - відповів він на питання, якою буде доля проєкт "Всеукраїнська школа онлайн".

Водночас Костюк наголосив, що створити окремий телеканал для проєкту складно, і матеріали розміщуватимуть в інтернеті, зокрема на Youtube-каналі Міністерства освіти і науки.

"Знову ж таки, це повноцінно не замінить школу, яку всі будуть відвідувати. Але користь цього проєкту в іншому. По-перше, доступ до додаткового навчального контенту. Наприклад, комусь не пощастило з учителем історії. Ну, так сталося. Немає крутого викладача в певній школі. Тоді ти можеш подивитися курс історії онлайн. Або - ти пропустив тему, або щось не зрозумів. Тоді ти можеш відкрити відео і надолужити", - зазначив заступник голови ОП.

Крім того, він додав, що цей проєкту корисний і для інших вчителів. На його думку, вони дивляться на колег, черпають щось нове у підходах і щодо викладання матеріалу, можуть вдосконалюватися.

Як повідомлялося, проєкту «Всеукраїнська школа онлайн», реалізовано спільними зусиллями Офісу Президента, МОН, комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, громадського союзу «Освіторія», став унікальним явищем для нашої країни.

Знімальний процес розпочався 27 березня, а перші уроки були показані в ефірі українських телеканалів 6 квітня. Щодня проходять зйомки в середньому 25 уроків. Щотижня в ефір виходить близько 130 уроків з 11 предметів для 5-11-х класів, а також «зарядки».

Головною цінністю проєкту стали понад 40 українських вчителів, які погодилися викладати уроки для всієї країни.

Планувалося, що уроки транслюватимуться щонайменше до завершення карантину.