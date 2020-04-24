Уроки "Всеукраїнської школи онлайн" набрали на YouTube понад сім мільйонів переглядів

Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» за три тижні трансляції продемонстрував 545 шкільних уроків, зібрав мільйонні перегляди, а найпопулярнішим предметом стала англійська мова.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"Найпопулярнішим предметом "Всеукраїнської школи онлайн" залишається англійська мова. Перший урок для 5-го класу станом на 24 квітня на YouTube-каналі МОН вже переглянуло понад 95 тис. осіб", - ідеться в повідомленні.

Також глядачі цікавляться математикою та українською мовою.

Крім того, сподобалася аудиторії й фізична активність. Зазначається, що відео першої "руханки", викладеної на YouTube, набрало понад 348 тис. переглядів. А за перші тижні відео з хештегами #руханка та #руханкатоп у соціальних мережах переглянули понад 20 млн разів.

В ОП проінформували, що загалом уроки "Всеукраїнської школи онлайн" лише на YouTube-каналі МОН переглянули 7,1 млн разів, в ефірі українських телеканалів уроки побачили майже 12,5 млн українців.

Водночас в Офісі Президента зауважили, що згідно з даними соціологічного дослідження, яке Соціологічна група «Рейтинг» проводила протягом 10-12 квітня 2020 року, більшість українців позитивно оцінюють запуск «Всеукраїнської школи онлайн».

Разом з тим, в ОП підкреслили, що з метою уникнення помилок уроки тепер проходять подвійну експертизу: 23 експерти допомагають учителям з підготовкою матеріалу та присутні на зйомках, ще 58 фахівців підключились до пост-продакшену.

"Згодом записаний матеріал може доповнюватися, розширюватися, поглиблюватися й використовуватися й надалі – навіть після закінчення карантинних заходів. Особливо це може стати в пригоді вчителям та школярам, які живуть у віддаленій місцевості й не завжди мають доступ до якісних навчальних матеріалів", - пояснили в пресслужбі глави держави.

Проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» реалізований спільними зусиллями Офісу Президента, МОН, комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, громадської спілки «Освіторія», став унікальним явищем для нашої країни.

Знімальний процес розпочався 27 березня, а перші уроки були показані в ефірі українських телеканалів 6 квітня. Щодня відбуваються зйомки в середньому 25 уроків. Щотижня в ефір виходить близько 130 уроків з 11 предметів для 5-11-х класів, а також «руханки».

Головною цінністю проєкту стали понад 40 українських учителів, які зголосилися викладати уроки для всієї країни.

Офіс Президента висловив щиру подяку небайдужим педагогам за їхнє невтомне прагнення навчати майбутнє покоління українського народу.

Крім того, за інформацією ОП, велику роль у популярності онлайн-школи відіграла участь в уроках зірок шоу-бізнесу, відомих спортсменів, телеведучих та громадських діячів. Загалом "Всеукраїнську школу онлайн" уже відвідало близько 170 зіркових гостей.

Окрему подяку Офіс Президента України висловив студії компанії MOZGI GROUP під керівництвом автора й музичного продюсера Олексія Потапенка (Потапа), яка в найкоротші терміни записала оригінальне музичне оформлення до всіх уроків шкільної програми.

Наразі планується, що уроки транслюватимуться щонайменше до завершення карантину.