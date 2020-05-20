У Миколаєві роботу дитячих садків відновлять з 1 червня

У Миколаєві роботу дитячих садків та містечка «Казка» планують відновити з 1 червня.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«Місто розробило пропозиції щодо покрокового виходу з карантину. Планується, що дитячі садки відкриються з 1 червня. Також очікується, що з 23 травня будуть відкриті спортивні зали та клуби», - сказав Сєнкевич.

Він також зазначив, що з 1 червня може запрацювати і дитяче містечко «Казка».

Міський стадіон у Миколаєві вже відкритий. Він буде працювати з перервами на обробку дезінфікуючими засобами. Наразі на стадіоні можна гуляти та бігати. Команди зможуть тренуватися відповідно до запитів.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах і дитячих садках та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Обмежувальні заходи продовжили до 22 травня, але з 11 травня передбачене їх послаблення.

В Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, з них 564 летальних, одужало 5955 осіб. За добу зафіксовано 354 нових випадків COVID-19.

Фото: mkrada.gov.ua