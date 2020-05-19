Дитсадки дозволять відкрити з 25 травня – МОЗ

Уряд дозволить з 25 травня відновлювати роботу дошкільних закладів, які потрапляють у 2 етап виходу з карантину.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує пресслужба МОЗ.

"Ми прив’язали відкриття дитячих садочків та запуск громадського транспорту, для того щоб можна було працювати та було де залишати дітей. Дошкільні заклади будуть відкриватися за певних умов. Вони опубліковані на сайті МОЗ для громадського обговорення. Ми прагнемо зібрати всі слушні рекомендації від батьків, власників дитячих садочків та МОН. Здоров’я батьків та дітей – в пріоритеті", – сказав Ляшко.

Раніше 19 травня під будівлею Кабінету міністрів у Києві зібралося кілька десятків протестувальників, які вимагали дозволити роботу дитячих садків в Україні.

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Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.