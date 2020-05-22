Як працюватиме Міграційна служба з 25 травня

Державна міграційна служба України з 25 травня послаблює обмеження, встановлені у зв’язку карантином.

Про це повідомляється на сторінці МВС у Facebook.

«З 25 травня… переважна більшість територіальних підрозділів ДМС працюватимуть за звичайним графіком роботи (окрім підрозділів м. Києва, Київської, Волинської, Закарпатської, Рівненської та Чернівецької областей)», - йдеться у повідомленні.

Крім того, з 25 травня поновлюється і робота сервісу «Електронна черга» (окрім підрозділів у зазначених регіонах).

У ДМС України просять громадян під час відвідування підрозділів дотримуватись рекомендацій Міністерство охорони здоров'я щодо зменшення впливу та передачі вірусної інфекції.

Раніше повідомлялося, що сервісні центри МВС поновлюють практичні іспити на право керування автомобілем.