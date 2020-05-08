З 26 тисяч ліжок, готових прийняти хворих, зайняті 3 тисячі - Ляшко

З 26 тисяч ліжок в українських лікарнях, які можуть прийняти хворих на коронавірусну інфекцію, зайняті 3 тисячі.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Не потрібно плекати ілюзій, що будь-яку систему охорони здоров'я можна за місяць, два, три підготувати до спалаху. Ми можемо підготуватися тільки перепрофілюванням ліжок, але це не є готовністю та гарантією до реагування. Зараз є 26 тисяч ліжок, які готові прийняти хворих на коронавірус. І 2500 апаратів штучної вентиляції легень. Зайнято 3 тис. тисячі ліжок і близько 60 людей перебувають на апаратах ШВЛ. Тобто ми маємо 10% зайнятості ліжок, які готові приймати хворих на коронавірусну інфекцію", - пояснив Ляшко.

Він указав, що зараз найбільше заражених коронавірусом - у Чернівецькій області.Тож саме там найбільша завантаженість ліжок. За словами головного санлікаря, там підготовлено новий заклад, де є 72 ліжка для хворих на коронавірусну інфекцію.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 травня в Україні лабораторно підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки.