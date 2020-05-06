Україна вже 17 днів на "плато" захворюваності на COVID-19 - Ляшко

Україна зараз вийшла на "плато" щодо захворюваності на COVID-19, пік якої у ретроспективній динаміці припав на 17 квітня.

Про це в інтерв’ю “Сьогодні” сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

“Піку зростання немає, тобто ми 17 днів на "плато". Це наша мета, якої ми хотіли досягти введенням карантину, щоб не було стрімкого зростання і балансувати без одномоментного навантаження і госпіталізації хворих”, - сказав Ляшко.

За його словами, українські фахівці прогнозували пік захворюваності на 14 квітня - за розрахунками, на той час в Україні могло бути вже 41 тис. хворих.

"Але ми завчасно запровадили карантин, якщо брати ретроспективну динаміку і у нас не буде подальшого зростання, то ми вже вийшли на пік 17 квітня", - наголосив Ляшко.

Він зазначив, що протягом двох останніх тижнів кількість підтверджених випадків COVID-19 коливається в межах 350-550 випадків за добу, і тенденції до зниження захворюваності поки що немає.

Водночас, за його словами, з 29 квітня спостерігається збільшення захворюваності в Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях. При цьому, з розрахунку на 100 тис. населення найбільше захворілих у Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі і Рівненській області.

За інформацією заступника міністра, у медзакладах так званої першої хвилі можна розмістити 26 585 хворих на коронавірусну інфекцію.

Ляшко зауважив, що стабілізація процесу і поступове зниження кількості випадків коронавірусної хвороби можливі за умови, якщо Україна передчасно не відмовиться від карантинних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зафіксовано 13 184 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 487 за добу.