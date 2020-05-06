Уряд виділив 3,1 мільярда на лікарні "першої хвилі", екстрену меддопомогу та лабораторії

Кабінет міністрів виділив 3,1 млрд грн на покриття потреб та видатків лікарень "першої хвилі", що приймають пацієнтів з COVID-19, екстреної медичної допомоги та лабораторних центрів МОЗ.

Про це на засіданні уряду 6 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт постанови щодо виділення коштів на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19 у сумі 3 млрд 132 млн 518 тис. грн. Вони направляються на покриття потреб закладів охорони здоров'я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та екстреної медичної допомоги в засобах індивідуального захисту. Також покриття потреб і видатків лабораторних центрів МОЗ на закупівлю товарів, робіт, послуг, необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби, покриття потреб на оплату праці медпрацівників та інших працівників лабораторних центрів", - сказав Степанов.

Розпорядником коштів пропонується зробити Міністерство охорони здоров'я.

Постанова прийнята з умовою доопрацювання та узгодження з Мінфіном протягом одного дня.