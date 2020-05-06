Уряд виділив 3,1 мільярда на лікарні

Уряд виділив 3,1 мільярда на лікарні "першої хвилі", екстрену меддопомогу та лабораторії

Укрінформ
Кабінет міністрів виділив 3,1 млрд грн на покриття потреб та видатків лікарень "першої хвилі", що приймають пацієнтів з COVID-19, екстреної медичної допомоги та лабораторних центрів МОЗ.

Про це на засіданні уряду 6 квітня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт постанови щодо виділення коштів на боротьбу з коронавірусною хворобою COVID-19 у сумі 3 млрд 132 млн 518 тис. грн. Вони направляються на покриття потреб закладів охорони здоров'я першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з COVID-19 та екстреної медичної допомоги в засобах індивідуального захисту. Також покриття потреб і видатків лабораторних центрів МОЗ на закупівлю товарів, робіт, послуг, необхідних для забезпечення готовності та реагування на спалахи коронавірусної хвороби, покриття потреб на оплату праці медпрацівників та інших працівників лабораторних центрів", - сказав Степанов.

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Розпорядником коштів пропонується зробити Міністерство охорони здоров'я.

Постанова прийнята з умовою доопрацювання та узгодження з Мінфіном протягом одного дня.

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