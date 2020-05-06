Для забезпечення усіх лікарень необхідно 165 мільярдів щомісяця – Ляшко

На забезпечення усіх лікарень засобами захисту потрібно виділяти 165 млрд грн на місяць, тому в Україні визначено близько 300 лікарень для прийому хворих на коронавірус.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час зустрічі в аеропорту "Антонов" у Гостомелі літака "Мрія" з гуманітарним медичним вантажем, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Місячна потреба усіх закладів охорони здоров'я, які є, в засобах індивідуального захисту складає близько 165 млрд грн за цінами на початок-середину лютого 2020 року. Якщо ми говоримо про заклади охорони здоров`я, які ми визначили в першій хвилі для прийому хворих на коронавірусну хворобу, це близько 300 закладів, то для них вже ця потреба менша, тому ми поступово заповнюємо їх централізованими закупівлями", - сказав Ляшко.

Він додав, що українську систему охорони здоров'я поступово підготували до зустрічі з небезпечною коронавірусною хворобою.

Крім того, Ляшко наголосив, що рівень заповненості ліжок, передбачених у лікарнях для хворих на коронавірус COVID-19, становить 12-15%.

"Рівень заповненості ліжок, які передбачені для надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою, на рівні 12-15%", - сказав він.

Урядовець зауважив, що вантаж з "Мрії" найближчим часом буде захищати медиків та допомагатиме діагностувати захворювання в українців, щоб адекватно і ефективно їх лікувати.

Як повідомлялося, до аеропорту "Антонов" у Гостомелі на Київщині 6 травня літаком "Мрія" доставили медичний вантаж з КНР, закуплений Групою Нафтогаз.

У Нафтогазі повідомляли, що вантажний літак "Мрія" доправить 500 тис. захисних костюмів, 700 моніторів пацієнта, 50 мобільних цифрових рентген-апаратів та 50 портативних УЗД-пристроїв.

Група Нафтогаз за підтримки Офісу Президента та Міністерства охорони здоров'я закупила засоби захисту та медичне обладнання для передачі медзакладам України.