Закриті ринки, стоматології, перукарні: на Буковині продовжать карантинні обмеження

У Чернівецькій області вирішили продовжити обмеження на роботу непродовольчих магазинів і ринків та надання стоматологічних послуг.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"Обласна комісія ТЕБ та НС, врахувавши статистику захворюваності, госпіталізації та кількість летальних випадків від COVID-19 на Буковині, а також рекомендації головного санітарного лікаря області, вирішила продовжити дію обмежень на роботу суб’єктів господарювання торговельного та побутового обслуговування населення, перебування у громадських місцях без масок, проведення масових заходів, відвідування дитячих та спортивних майданчиків, надання стоматологічних послуг", - йдеться у повідомленні.

Водночас обласні чиновники дозволили відновити роботу кафе, ресторанів та інших закладів громадського харчування (лише в режимі доставки або на виніс), адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів і музеїв.

Крім того, карантин і надалі триватиме у закладах освіти та виховних навчальних закладах.

Продовжено обмеження щодо руху приміських автобусних рейсів та громадського транспорту у Чернівцях.

"Нагадуємо, що особливий режим в’їзду та виїзду у Чернівецькій області продовжує діяти до моменту прийняття окремого рішення щодо зняття обмежень", - додали в обласній адміністрації.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 11 травня зафіксували 15 648 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксували 416 нових випадків.

Загалом з початку епідемії померли 408 людей, одужали - 3288.

У Чернівецькій області з початку пандемії зафіксували 2324 випадки інфікування COVID-19. Із них 84 людини померли, а 356 - одужали.