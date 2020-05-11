На нараді у Зеленського обговорили плани щодо пом'якшення карантину

При запровадженні адаптивного карантину маски й соціальна дистанція будуть обов'язковими.

Про це йшлося під час традиційної селекторної наради під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу, повідомляється на сайті глави держави.

"На нараді обговорили також плани щодо пом’якшення карантину. При впровадженні адаптивного карантину маски та соціальне дистанціювання будуть обов’язковими – для уникнення спалахів COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що в ході наради Зеленському доповіли про готовність лікарень до прийняття недужих та останню статистику щодо поширення інфекції. Йому також повідомили, що рівень смертності від COVID-19 в Україні невисокий – 2,6%.