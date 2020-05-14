На Житомирщині від COVID-19 одужали вже понад 80 осіб

У Житомирській області за добу виявлено три нові випадки зараження COVID-19, водночас 14 мешканців регіону одужали від коронавірусної інфекції.

Про це у Facebook повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

«Станом на 22:30, за результатами лабораторного дослідження 201 проби, кількість хворих на COVID-19 зросла на 3 особи, 7 повторних проб вже інфікованих жителів області показали наявність хвороби в організмі», - написав очільник області.

Водночас, за словами голови ОДА, два дні поспіль позитивно зростає динаміка одужань. Загалом кількість мешканців області, які вилікувалися, становить 81 (у тому числі 14 за минулу добу).

Від початку епідемії у Житомирській області підтверджено інфікування коронавірусом 533 осіб. Найбільше випадків виявлено у Житомирі – 186, Коростені – 99 та Бердичеві – 92.

Як повідомлялося, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужали.