Кількість хворих на COVID-19 у лікарнях Житомирщини зменшилася до 74

На Житомирщині зменшилася кількість хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19, які перебувають у медичних закладах.

Про це розповів на брифінгу начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ми бачимо тенденцію до зменшення кількості хворих, які потребують стаціонарного лікування. Зараз 74 такі пацієнти знаходяться у лікувальних закладах. 6 пацієнтів перебувають у відділеннях інтенсивної терапії, їх загальний стан не критичний, стабільний, але вони потребують посиленого догляду. Один пацієнт на апараті ШВЛ, але він пройшов 2 повторні аналізи, і діагноз COVID-19 у нього від’ємний. Тобто, він одужав, але буде продовжувати лікування з ускладненнями, які залишилися після захворювання», - зазначив Суслик.

Він додав, що серед інфікованих в області 32 дітей та 133 медичні працівники.

За інформацією Житомирського обласного центру громадського здоров’я, у 303 медзакладах першої хвилі є 544 ліжка, визначені для госпіталізації пацієнтів із підтвердженим COVID-19. Крім того, у 303 закладах другої хвилі є 155 місць для таких хворих.

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Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині наразі 525 підтверджених випадків коронавріусу, 54 хворих одужало, 12 померло.

Станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадків COVID-19, одужали 3 370 людей, летальних випадків - 425. За добу виявлено 375 нових випадків.