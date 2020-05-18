З 19 травня запускають додаткові автобусні спецрейси
Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.
«За результатами аналізу перевезень пасажирів запускаються ще три рейси автомобільного транспорту", - сказав він.
За його словами, транспорт рухатиметься за маршрутами: № 37 – «Станція метрополітену «Святошин» – житловий масив Західний (с. Чайки)»; № 42 – «Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар»; № 104 – «Бортничі – станція метрополітену «Харківська».
У КМДА пояснили, що організація вказаних рейсів задовольнить потребу в перевезеннях жителів віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайки і Бортничі, а також поліпшить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами.
Як відомо, проїзд у громадському транспорті Києва і надалі відбувається за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.