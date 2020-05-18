З 19 травня запускають додаткові автобусні спецрейси

Із вівторка, 19 травня, будуть організовані додаткові спеціальні рейси автобусних маршрутів.

Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Густєлєв, повідомляє пресслужба КМДА.

«За результатами аналізу перевезень пасажирів запускаються ще три рейси автомобільного транспорту", - сказав він.

За його словами, транспорт рухатиметься за маршрутами: № 37 – «Станція метрополітену «Святошин» – житловий масив Західний (с. Чайки)»; № 42 – «Вулиця Митрополита Андрея Шептицького – вулиця Єлизавети Чавдар»; № 104 – «Бортничі – станція метрополітену «Харківська».

У КМДА пояснили, що організація вказаних рейсів задовольнить потребу в перевезеннях жителів віддалених мікрорайонів столиці, таких як Чайки і Бортничі, а також поліпшить транспортне сполучення між Дніпровським і Дарницьким районами.

Як відомо, проїзд у громадському транспорті Києва і надалі відбувається за наявності спецквитків та засобів індивідуального захисту.