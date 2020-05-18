Як працюватиме громадський транспорт – карантинні рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт рекомендацій при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це йдеться у розпорядженні Головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

У документі зазначається, що перед початком робочої зміни усім працівникам потрібно міряти температуру; водій, кондуктори та інші члени екіпажу впродовж усього рейсу повинні знаходитися в респіраторах або масках; забороняється перевезення пасажирів без захисних масок; перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння. У випадку міжобласного перевезення до регіону, в якому не послаблювали карантин, таке перевезення дозволяється в межах 50% від кількості місць для сидіння.

Зазначається, що у кожному транспортному засобі повинно бути забезпечено інформування пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби. За можливості, біля дверей транспорту доцільно розмістити антисептики.

Також адміністрація автостанції повинна забезпечити наявність у працівників медичних масок і захисних рукавичок, вологе прибирання приміщень автостанції з використанням миючих і дезінфікуючих засобів не рідше, ніж кожні 5 годин до відкриття і після закінчення робочого дня автостанції.

Дані рекомендації оприлюднені для громадського обговорення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.