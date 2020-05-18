Онлайн-реєстрація і доставка в номер: МОЗ дало рекомендації для готелів

Міністерство охорони здоров'я підготувало проєкт рекомендацій щодо роботи готелів на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це йдеться у розпорядженні головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

У документі зазначається, що перед початком робочої зміни потрібно робити температурний скринінг усім працівникам готелю. На вході та в коридорах потрібно організувати місця для обробки рук антисептиками.

Крім того, дозволяється одночасне перебування відвідувачів у вестибюлі закладу з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв. м площі. Допуск відвідувачів і перебування у готелі (поза номером) дозволяється лише в респіраторі aбo захисній масці.

Згідно з проєктом, у готельних закладах забороняється робота конференц-залів, фітнес- і спа-центрів. Харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням відвідувачів aбo в ресторанах (кафе) готелів лише на літніх майданчиках за умови дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між столами та розміщення не більше чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років).

Також для уникнення черг при реєстрації поселення в готель потрібно забезпечити можливість попередньої онлайн реєстрації відвідувачів в готель.

Дані рекомендації оприлюднені для громадського обговорення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Наразі карантин продовжено до 22 травня.