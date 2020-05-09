Спалах COVID-19 в одному з районів Волині ОДА пов'язує з поминальними днями

У Ковельському районі Волині за добу зареєстрували 17 нових випадків коронавірусу. В ОДА вважають цей спалах наслідком того, що в поминальні дні люди масово відвідували кладовища.

Про це на брифінгу заявила заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Було виявлено 17 випадків COVID-19 саме у Ковельському районі. Це пояснюється тим, що були "гробки" і поминальні дні", - зазначила Щербак.

За її словами, деякі священники попри прохання утриматися від колективних богослужінь все-таки приходили на цвинтарі у поминальні дні, що призвело до такого "відголосу".

Також заступниця голови ОДА повідомила про десяту смерть в області від ускладнень коронавірусу - померла жителька Ковеля 1942 року народження, у якої була гіпертонічна хвороба.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 8 травня в Україні лабораторно підтверджено 14 195 випадків COVID-19, з них 361 летальний, 2 706 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 504 нові випадки.

На Волині за добу зареєстровано 31 новий випадок COVID-19. Одужали дев'ять осіб, померла одна. Загалом в області зафіксовано 424 випадки захворювання. 118 хворих одужали, десять випадків хвороби завершилось летально.