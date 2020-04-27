Поминальні дні по Україні пройшли загалом спокійно - поліція

По Україні поминальні дні пройшли загалом спокійно.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Нацполіції Оксана Блищик.

«Спокійно пройшли. Загалом на вчорашню добу складено 12 адміністративних протоколів, з них два пов’язані з відвідуванням кладовищ у Запорізькій області», - сказала Блищик.

Зі свого боку у відділі комунікації поліції Києва поінформували, що упродовж вихідних не було зафіксовано порушень громадського порядку чи карантинних обмежень біля кладовищ, все пройшло спокійно.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я з метою протидії поширенню коронавірусної хвороби рекомендувало місцевим органам виконавчої влади закрити для відвідування кладовища, крім випадків здійснення поховання померлого за умови дотримання протиепідемічних правил.

Поминальні дні у зв'язку з карантином перенесено на 6 червня.