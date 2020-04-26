Карантин у поминальні дні: на Дніпропетровщині чиновники приїхали на цвинтарі з інспекцією

Представники Дніпропетровської облдержадміністрації у поминальні дні інспектують дотримання у містах заборони на відвідання кладовищ у зв'язку з коронавірусом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, інформує пресслужба облдержадміністрації.

"У поминальні дні доступ до кладовищ Дніпропетровщини обмежили. Все – аби не допустити масових скупчень людей у карантин. Відповідні рішення прийняли місцеві комісії з питань ТЕБ і НС. Зараз наші бригади виїхали до міст області, аби проінспектувати виконання обмежувальних настанов", – сказав Бондаренко.

Основні кладовища на Дніпропетровщині закриті / Фото: Дніпропетровська ОДА

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За його словами, з інспекцією від ОДА виїхали 6 машин. Вони перевіряють загалом 20 кладовищ у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Марганці, Нікополі, Новомосковську, Павлограді, Синельниковому.

"Як засвідчують перевірки, входи до кладовищ закриті. Аби ніхто не потрапив на територію цвинтарів, їх патрулюють працівники поліції і Нацгвардії", - зазначив голова ОДА.

Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 квітня в Україні 8617 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 209 летальних, 840 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 492 нові випадки.