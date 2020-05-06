Спалах COVID-19 на Волині: після смерті пацієнтки у психлікарні виявили 15 заражених

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні, де одна з пацієнток померла від коронавірусу, виявлено ще 15 інфікованих серед персоналу і хворих.

Про це повідомляє у Facebook Офіс омбудсмана України.

"Усім працівникам й пацієнтам, які перебували в контакті з першою хворою пацієнткою, забрано аналізи та проведено тестування. За результатами аналізів виявлено 10 осіб персоналу та 5 пацієнтів, у яких підтверджено коронавірусне захворювання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі контактні працівники перебувають в ізоляції. Інформацію про виявлені випадки захворювання передано лікарям сімейної медицини, які будуть здійснювати консультування осіб за місцем укладення декларації про надання медичних послуг. Підтримується зв'язок між закладом та головним лікарем первинної ланки. Тестування інших працівників й пацієнтів лікарні планують зробити 7 травня.

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Як повідомила медичний директор з лікування Олицького відділення Анна Бевко, четверо пацієнтів з підвищеною температурою сьогодні переведено до інфекційної лікарні для лікування в умовах стаціонару.

У психіатричній лікарні здійснено дезінфекцію в усіх приміщеннях, ведеться температурний скринінг в кожному відділенні з занесенням результатів до спеціальних журналів, забезпечено масковий режим.

Усіх працівників лікарні забезпечено захисними костюмами, є маски та захисні щитки для медичного персоналу прийомного відділення. Із Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька передано 50 захисних костюмів.

Під час карантину нових пацієнтів не приймали, нікого не виписували.

В Офісі зазначили, що, за словами керівника Волинської обласної психіатричної лікарні Людмили Юрко, заклад потребує захисного одягу. До 1 квітня лікарня не була їм забезпечена взагалі. Через реформування працівники лікарні отримали лише аванс за квітень 2020 року, наразі вирішується питання з додатковим фінансуванням. Є потреба у стерильних пробірках для тестування.

У свою чергу, обласний Департамент охорони здоров’я повідомив представників уповноваженого ВР із захисту прав людини, що проблему буде вирішено найближчим часом. Під час розмови з керівником Департаменту охорони здоров’я Валерієм Руцьким стало відомо, що вирішується питання передачі продуктів харчування з дитячого санаторію, діяльність якого припинено, до психіатричної лікарні для покращення харчування пацієнтів.

Раніше у Волинській ОДА повідомляли, що у психлікарні в Олиці від коронавірусу померла 49-річна пацієнтка, мешканка с.Яблунька Маневицького району.

фото: АА