Кількість хворих з коронавірусом у психлікарні Почаєва зросла до 36

До 36 осіб зросла кількість хворих на CОVID-19 у Почаївській психоневрологічній лікарні, що на Тернопільщині.

Про це повідомляють ЗМІ.

«У Почаївській психоневрологічній лікарні кількість інфікованих коронавірусом зросла до 36. Більшість - пацієнти-чоловіки, які лікуються у закладі. Занедужало майже усе відділення. А жіноче, де 33 пацієнтки і яке розміщене на іншому поверсі - наразі закрили на ізоляцію», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що серед інфікованих – 12 співробітників лікарні та одна жінка-кухар, яка роздавала пацієнтам їжу.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у психлікарні Почаєва на CОVID-19 захворіли головний лікар, бухгалтер та кухарка.

За останні дні кількість хворих на коронавірус у Почаєві сягнула 80 осіб.

У місті Почаїв Кременецького району, де було зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, 21 квітня встановлено обмеження руху транспортних засобів.

Нині на в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині виявлено 612 випадків на COVID-19, з них – 10 летальних.

За останніми даними ЦГЗ МОЗ, в Україні 9 009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 220 летальних, 864 пацієнти одужали.