У психлікарні Почаєва на CОVID-19 захворіли головлікар, бухгалтер та кухарка - ЗМІ

У Почаєві на Тернопільщині коронавірус виявили у трьох працівників психіатричної клініки, у тому числі в головного лікаря.

Про це повідомляє ТСН.

«Коронавірус виявили у головної лікарки, бухгалтера і працівниці кухні, яка роздає пацієнтам психлікарні їжу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за останні дні кількість хворих на CОVID-19 у Почаєві сягнула 80 осіб.

Як повідомлялося, 21 квітня Свято-Успенську Почаївську лавру закрили на карантин, а в самому Почаєві, де зафіксовано спалах коронавірусу, обмежили руху транспортних засобів.

Нині на в’їздах до Почаєва облаштовані чотири цілодобові карантинні пости. Заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише спецтранспорту, а також медикам, працівникам соціальних служб та тим, хто забезпечує населений пункт продовольством і лікарськими засобами.

За останніми даними обласного лабораторного центру, на Тернопільщині виявлено 612 випадків COVID-19, 10 хворих померли.