Почаївській лікарні потрібна допомога, щоб впоратися зі спалахом коронавірусу - депутат міськради

Лікарні міста Почаєва у Кременецькому районі на Тернопільщині, де наразі лікується 21 хворий з коронавірусом, потрібна допомога у зв'язку з очікуваним напливом хворих на COVID-19.

Про це заявив у відеозверненні у Facebook депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця.

«З дня на день очікується спалах коронавірусу та збільшення кількості інфікованих. У місті працює районна лікарня, одна із двох у Кременецькому районі. У лікарні є два діючих апарати ШВЛ і один непрацюючий. Лікарні потрібні нові ШВЛ, кардіомонітори, кардіостимулятори, зрештою, там потребують елементарних респіраторів, щоб була можливість доглядати за хворими», - каже міський депутат.

Він просить усіх, хто це може зробити, допомогти Почаївській лікарні.

Кореспондент агентства звернувся за коментарем до головного лікаря Почаївської районної лікарні Богдана Кучера.

Головний лікар підтвердив, що дійсно медичний заклад потребує додаткового устаткування та захисних засобів для персоналу.

«Маємо два ШВЛ, але, по суті, використовується тільки один, бо інший застосовується при нирковій недостатності. Треба ще хоча б два ШВЛ, потрібні кардіомонітори, аби слідкувати за станом хворого, пульсоксиметри. Я вже не кажу про респіратори 2-3 класу (класу захисту - ред.). Мінімум – тисячу штук треба, бо кожних 6 годин медперсонад їх змінює. Ще маємо респіратори на деякий час, але їх, з огляду на розвиток ситуації, потрібно буде ще», - сказав Кучер у телефонній розмові.

За його словами, зараз у Почаївській райлікарні перебуває 21 хворий на коронавірус, з них двоє працівників молодшого медичного персоналу.

Сьогодні очікується засідання Тернопільського обласного штабу з протидії коронавірусу, де серед низки питань розглядатиметься й проблема забезпечення усім необхідним Почаївської районної лікарні.

Як повідомляло агентство, Свято-Успенську Почаївську лавру напередодні закрили на карантин, а навколо міста Почаєва встановлено карантинно-пропускні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

За словами начальника ГУНП в Тернопільській області Олександра Богомола, заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту.

За останніми даними, у Почаєві підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, загалом у Кременецькому районі - 58 випадків.

На Тернопільщині станом на ранок 22 квітня зафіксовано 471 хворий на коронавірус, 7 – летальні випадки.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 22 квітня в Україні 6592 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 174 летальні, 467 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 467 нових випадків.