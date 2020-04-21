Почаївську лавру закрили на карантин, навколо міста - блокпости

Свято-Успенську лавру закрили на карантин, а навколо міста Почаєва встановлено карантинно-пропускні пости.

Про це повідомляє відділ комунікації обласної поліції.

«Свято-Успенську Почаївську лавру закрито на карантин, а у місті Почаїв Кременецького району, де зафіксовано спалахи поширення коронавірусу, встановлено обмеження руху транспортних засобів. Таке рішення ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кременецької РДА», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на в’їздах у Почаїв облаштовані чотири карантинні пости. На них цілодобово несуть службу поліцейські, рятувальники, військовослужбовці Кременецького військового комісаріату.

За словами начальник ГУ НП в Тернопільській області Олександра Богомола, заїжджати у місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту.

Також повідомляється, що чергові на постах стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут та мету поїздки людей, роблять температурний скринінг, проводять роз’яснювальну роботу, якщо потрібно – здійснюють санітарну обробку транспорту.

Такі заходи вживаються, аби не допустити подальше розповсюдження небезпечної інфекції.

Як повідомляло агентство, у Почаєві Кременецького району, де розташована Почаївська лавра, з 21 квітня ввели заборону на в'їзд/виїзд. Таке рішення ввела районна протиепідемічна комісія із надзвичайних ситуацій.

За попередню добу офіційно у м. Почаїв підтверджено 13 випадків зараження вірусом COVID-19, загалом у Кременецькому районі підтверджено 42 випадки.

За останніми даними, на Тернопільщині виявлено 434 особи із COVID-19, сім випадків – летальні.

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Станом на 9:00 21 квітня в Україні 6125 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 161 летальний, 367 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 415 нових випадків.