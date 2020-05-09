Херсонщина прозвітувала про 300% надбавки медикам

На Херсонщині вже виплатили 300% надбавки за березень та квітень медикам, що надають допомогу хворим на COVID-19, і вчасно відзвітували про це у профільне міністерство.

Про це у Faceboоk повідомив директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко.

«Всі медичні працівники, які працювали із хворими на COVID-19 на Херсонщині, отримали доплати за березень, квітень у 300%. Гроші вже в них на рахунках. Відповідний звіт було направлено до МОЗ», - зазначив Короленко.

Як повідомлялось, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 9 травня заявив, що було поставлено завдання прозвітувати до кінця дня п’ятниці, 8 травня, про виплати медикам 300% надбавок, та сказав, що Дніпропетровська, Київська та Херсонська області взагалі не відзвітувалися.

Водночас напередодні у Херсонській ОДА поінформували, що станом на 8 травня 359 осіб, які працюють в обласній інфекційній лікарні, в екстреній медицині, у лікарнях міст Нова Каховка, Олешки та Генічеськ, отримали вже 3 млн 221 тис. гривень надбавки за березень – квітень. Це медичні працівники п’яти медзакладів, що надають допомогу хворим на COVID-19.

В області 156 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 69 хворих вже одужали, є 2 летальні випадки.