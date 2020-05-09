МОЗ пропонуватиме підвищити зарплати медикам на 50% з липня

Глава МОЗ України Максим Степанов заявив, що підвищена зарплата для медичних працівників, в тому числі, вплине на якість надання медичної допомоги пацієнтам.

Про це він заявив на брифінгу у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми говоримо про підвищення зарплат (медикам – ред.), ми говоримо про те, що у нас медпрацівники, наші медики, якщо подивитися на розмір їх зарплат, які вони отримують упродовж вже майже 30 років незалежності нашої країни, то таке відчуття, що над ними ставлять якийсь експеримент, просто знущаються і думають, виживуть вони чи не виживуть на цю зарплату. Тому я вважаю, що одним із головним елементів, які ми мусимо зробити, - це підвищення їм зарплати. Я вважаю, що це важливо, я вважаю, що це необхідно, що підвищена зарплата, в тому числі, вплине і на якість надання медичної допомоги нашим пацієнтам», - сказав Степанов.

Він нагадав, що раніше було зроблено розрахунки щодо того, що для підвищення зарплат медикам необхідно додатково приблизно 11 млрд грн, починаючи з 1 липня.

«Зараз ми розрахуємо вже більш ретельно, до кожної цифри і будемо подавати відповідну пропозицію щодо внесення змін до державного бюджету задля того, щоб ми змогли підняти зарплату до 50 відсотків нашим медпрацівникам, починаючи з 1 липня», - уточнив Степанов.

Як відомо, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.