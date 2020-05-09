Степанов: Не може бути жодної «зрівнялівки» в тарифах на медпослуги

Очільник МОЗ Максим Степанов заявляє, що корегування тарифів на медичні послуги в рамках програми державних гарантій розпочато з метою не допустити руйнування системи охорони здоров’я.

Про це він сказав на брифінгу у суботу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, як зазначив міністр, що стосується другого етапу медичної реформи, який стартував 1 квітня, то «я вже неодноразово говорив, і хочу сказати ще раз: основна проблема, яка там виникла – це те, що це може призвести до катастрофічного руйнування медицини в Україні, руйнування по окремих напрямках».

За словами Степанова, «ця катастрофа» виникла в тому числі через незбалансовану політику щодо тих чи інших тарифів. «Наприклад, той же тариф по пологах. Він складає 8 тисяч 136 гривень 3 копійки, нібито він розрахований до копійки, якщо на нього подивишся. Але цей тариф, він однаковий на всі пологи незалежно від того, в який спосіб народжує жінка – або це фізіологічні пологи, або кесаревий, або патологічні пологи. Це життя, і це медицина, і наші лікарі рятують здоров’я людей, і тому тариф не може бути один, не може бути ніякої «зрівнялівки», тому що різна сума коштів витрачається в даному випадку на те, щоб зробити ці пологи», - пояснив Степанов.

Він уточнив, що коли було проаналізовано діяльність, зокрема, перинатальних центрів, а в основному це високоспеціалізовані медзаклади, де фізіологічних пологів набагато менше, ніж патологічних, «то сума коштів, які вони витрачають на пологи, вона набагато більша, ніж розрахований тариф».

«Яким чином вони можуть забезпечити те, що написано в нас в програмі медичної реформи? Яким чином вони можуть забезпечити і гарантувати повне безоплатне гарантоване надання медичної допомоги? Яким чином вони будуть виживати і виплачувати нормальну зарплату? Яким чином вони будуть закуповувати лікарські засоби, виходячи з тих розрахунків і тарифів, які пораховані? Я вважаю, що такий підхід, який був запропонований, цей обман, який був запропонований так званими фахівцями, які розрахували ці тарифи, він неприпустимий… Я вважаю, що я повинен говорити правду, говорити так, як є. І про наслідки, якщо б ми не почали корегувати другий етап реформи, що б нас чекало за деякий період часу. Саме тому ми почали це корегування, щоб не допустити руйнування нашої системи охорони здоров’я», - наголосив очільник МОЗ.

Як повідомляв Укрінформ, другий етап медичної реформи, що стартував 1 квітня, передбачає, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану і високоспеціалізовану медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ. Зокрема, очікувалося, що пацієнт може вибирати медзаклад, у якому хоче отримати допомогу, а НСЗУ платить цьому медзакладу за надані послуги.

Водночас 4 травня Президент Володимир Зеленський заявив, що не може допустити другого етапу медреформи в її нинішньому вигляді, оскільки через новий механізм фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті понад 300 лікарень.

Зеленський закликав міністра охорони здоров'я, голову профільного комітету Верховної Ради та головного санітарного лікаря терміново запропонувати шляхи вирішення цих питань.

Глава МОЗ Максим Степанов 5 травня заявив, що в Україні проведуть зміни у фінансуванні медичної галузі. За його словами, міністерство планує залишити фінансування лікарень на рівні 2019 року, при цьому головним закупівельником медичних послуг залишається НСЗУ.