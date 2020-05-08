Степанов готовий довести медреформу до кінця - без звільнень і закриття лікарень

У контексті реформування української системи охорони здоров'я один з головних пріоритетів команди Міністерства охорони здоров'я — не допустити звільнення лікарів та закриття медичних закладів.

Про це заявив міністр охорони здоров‘я Максим Степанов під час зустрічі з Послом Канади в Україні Ларисою Галадзою, повідомляє пресслужба МОЗ.

«Наше завдання на сьогодні — поєднати потреби пацієнтів, лікарів та ефективне витрачання коштів. І МОЗ над цим зараз активно працює. У мене вистачить сили та політичної волі довести медичну реформу до кінця, уникнувши при цьому масових звільнень та закриття медичних закладів», — зазначив Степанов.

За його словами, тарифи на медичні послуги мають бути справедливими — тобто такими, які покриватимуть цілком всі витрати на лікування пацієнта, а не лише частину.

«Зараз тариф інфаркту міокарда, наприклад, враховує лише один стент. А іноді потрібні два. Це для прикладу. І така сама ситуація майже по всіх тарифах. Наша ж позиція така: тарифи мають бути справедливими та об‘єктивними», — додав Степанов.

Зі свого боку, Галадза запевнила щодо готовності посилювати співпрацю з Україною у сфері медицини.

«Стосовно реформ, перш за все, хочу подякувати за зустріч з моїми колегами з Великої сімки. Абсолютно чітко зрозуміло, що в системі відповідних змін потрібно сильне керівництво. Тому мені було особливо приємно почути від Вас, що зараз запустилося чимало процесів в медичній галузі, які до того були заморожені», — відзначила вона.

Як відомо, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.