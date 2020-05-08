Медреформа: у МОЗ розкритикували тарифи на УЗД, рентген та інші дослідження

Тарифи у медичній реформі встановлювали не з реальної потреби медичних закладів.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова на брифінгу у п'ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Швидше за все ці тарифи встановлювали, виходячи не з реальної потреби медицини, а з доведеної суми коштів. Я не знаю, хто може повірити в те, що амбулаторна діагностика на вторинному й третинному рівні – це спеціалізована та високоспеціалізована допомога, за одну послугу коштує 49 гривень. Це питання діагностики, туди входить електрокардіограма, рентген, УЗД та інші дослідження. Невже хтось може сказати і підтвердити, що ця вартість становить 49 грн. Це абсолютно несправедливо та незрозуміло", - сказала заступник міністра.

Шаталова зазначила, що інші пакети, наприклад, хірургічні та терапевтичні, робились узагальнено. За її словами, неможливо будувати реформу на якомусь незрозумілому, нестабільному фундаменті.

"І це є головним пріоритетом. Розробити саме такі тарифи, які були б справедливими, включали конкурентну і ринкову зарплату лікарів, відповідно забезпечувались медикаменти, які необхідні для лікування, і забезпечували роботу обладнання та витратних матеріалів", - сказала вона.

Як відомо, в Україні 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи. Ним передбачено, що заклади охорони здоров’я, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть кошти за договором з НСЗУ.