Буковину відкрили для проїзду приватного транспорту

У Чернівецькій області послабили дію особливих правил в'їзду та виїзду, дозволивши вільний проїзд приватного транспорту.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Сьогодні, 22 травня, обласна комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення пом’якшити дію особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області. Проїзд приватного транспорту та міжобласне сполучення відновлено", - написав Осачук.

Чиновник зазначив, що КПП на кордонах області продовжать працювати до 25 травня для моніторингу і контролю за переміщенням.

"Наголошую, що таке рішення не є підставою для послаблення протиепідемічних заходів в області. Пам’ятайте про засоби індивідуального захисту та бережіть себе!", - додав голова Чернівецької ОДА.

Як повідомлялося, особливий режим в'їзду та виїзду у Чернівецькій області почав діяти ще з третього квітня цього року.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.