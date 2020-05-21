На Буковині підтвердили вже понад 2900 випадків COVID-19

У Чернівецькій області за добу виявлено 63 нові випадки COVID-19, водночас від коронавірусної інфекції одужали 22 мешканці регіону.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Обласний лабораторний центр дослідив 21 травня 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців», - зазначив очільник області.

Таким чином, загалом від першого встановленого випадку інфіковані 2905 мешканців області.

Разом із тим, указав Осачук, за минулу добу від COVID-19 одужали 22 буковинців - вони двічі отримали негативні результати тестів.

«Загалом останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. Це хороша тенденція. Разом із тим, у наших лікарнях іще чимало пацієнтів у важкому стані, медики дуже стомлені», - констатував очільник області.

Як повідомлялося, станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19, у тому числі 476 - за попередню добу.