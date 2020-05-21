На Буковині чергуватиме санітарний вертоліт для евакуації хворих на COVID-19
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.
«У Чернівецькій області на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт МВС для транспортування інфекційних хворих. За рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перенавантажені, область скористується цією перевагою», - зазначив міністр внутрішніх справ.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що сьогодні в області хоче відвідати лікарні, визначені для лікування хворих з коронавірусом.
«Наразі з 19706 виявлених хворих на коронавірус в Україні — 2842 зафіксовано в Чернівецькій області. Це близько 14% від загальної цифри по країні. Сьогодні я особисто відвідаю лікарні, визначені для лікування COVID-19. Перевіримо роботу закладів, стан забезпеченості їх усім необхідним для лікування хворих на коронавірус, поспілкуємося з медпрацівниками», — зазначив Степанов.
У МВС поінформували, що вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.
Фото: mvs.gov.ua