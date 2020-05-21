На Буковині чергуватиме санітарний вертоліт для евакуації хворих на COVID-19

На Буковині на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт Мі-8, обладнаний для транспортування інфекційних хворих.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

«У Чернівецькій області на цілодобове чергування заступив санітарний вертоліт МВС для транспортування інфекційних хворих. За рейс може перевозити 4-6 хворих на відстань до 1200 км. Якщо ситуація загостриться, а лікарні будуть перенавантажені, область скористується цією перевагою», - зазначив міністр внутрішніх справ.

Голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук підкреслив, що область відчувала підтримку впродовж всієї роботи по боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що сьогодні в області хоче відвідати лікарні, визначені для лікування хворих з коронавірусом.

«Наразі з 19706 виявлених хворих на коронавірус в Україні — 2842 зафіксовано в Чернівецькій області. Це близько 14% від загальної цифри по країні. Сьогодні я особисто відвідаю лікарні, визначені для лікування COVID-19. Перевіримо роботу закладів, стан забезпеченості їх усім необхідним для лікування хворих на коронавірус, поспілкуємося з медпрацівниками», — зазначив Степанов.

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У МВС поінформували, що вертоліт МІ-8 брав участь у миротворчих місіях ООН і востаннє працював у Республіці Малі. Його передали ДСНС на умовах безоплатного договору. Вертоліт обладнано ізоляційною капсулою BIO-BAG EBV-30/40, біозахисними комплектами, знезаражувальним душем, ізоляційною камерою і спеціальним модулем, у якому фіксується капсула в польоті.

Фото: mvs.gov.ua