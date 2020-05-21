Степанов і Аваков відвідають Буковину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у четвер, 21 травня, відвідають з робочою поїздкою Чернівецьку область.

Про це сказав глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу в четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми вирушаємо з робочою поїздкою до Чернівецької області. Це буде з’їзд відразу трьох міністрів: міністра внутрішніх справ, міністра Кабінету міністрів та міністра охорони здоров’я», - сказав Степанов.

Він зауважив, що Чернівецька область - це регіон, який найбільше потерпає від коронавірусу і на сьогоднішній ранок із 19 тисяч 706 хворих - 2 842 людини захворіли саме в Чернівецькій області.

«Я повинен сказати, що дуже важливо самому на місці оцінити ситуацію, поспілкуватися, перш за все, з нашими лікарями, з нашими медичними працівниками, побачити на власні очі, як це відбувається, чого їм не вистачає, яка потрібна ще допомога. І також буду користуватися нагодою оцінити другий етап медичної реформи», - додав Степанов.

Як повідомлялося, станом на 21 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 706 випадків COVID-19. За добу - 476 нових випадків.