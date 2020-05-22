Як працюватиме транспорт під час карантину: рекомендації МОЗ

Міністерство охорони здоров'я затвердило проєкт рекомендацій при перевезенні пасажирів автомобільним транспортом на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби.

Дана постанова підписана головним санітарним лікарем України Віктором Ляшко і набирає чинності з 22 травня.

У документі зазначається, що перед початком робочої зміни усім працівникам потрібно міряти температуру; водій, кондуктори та інші члени екіпажу впродовж усього рейсу повинні знаходитися в респіраторах або масках; забороняється перевезення пасажирів без захисних масок; перевезення пасажирів здійснюється в межах кількості місць для сидіння. У випадку міжобласного перевезення до регіону, в якому не послаблювали карантин, таке перевезення дозволяється в межах 50% від кількості місць для сидіння.

Зазначається, що у кожному транспортному засобі повинно бути забезпечено інформування пасажирів про заходи профілактики коронавірусної хвороби. За можливості, біля дверей транспорту доцільно розмістити антисептики.

Також адміністрація автостанції повинна забезпечити наявність у працівників медичних масок і захисних рукавичок, вологе прибирання приміщень автостанції з використанням миючих і дезінфікуючих засобів не рідше, ніж кожні 5 годин до відкриття і після закінчення робочого дня автостанції.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.