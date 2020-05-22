Громадський транспорт в Івано-Франківську повноцінно запрацює з 25 травня

В Івано-Франківську громадський транспорт після карантину повноцінно запрацює з 25 травня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

«З 25 травня відбудеться відновлення повноцінного руху транспорту. Але вже від сьогодні (з 22 травня) при посадці не будуть вимагати довідок. Лише маю прохання до людей літнього віку - оскільки посадка здійснюватиметься лише за наявності сидячих місць, прошу вас обмежити своє пересування до 10 і після 16 години, щоб люди змогли добиратися на роботу», - зазначив Марцінків.

Він зауважив, що до 22 червня для медичних працівників проїзд у комунальному транспорті буде безоплатним.

«З наступної суботи-неділі вже можна буде доїхати транспортом на кладовище», - запевняє мер Івано-Франківська.

За його інформацією, дитячі садочки в місті запрацюють з 1 червня. Тоді ж дозволять приймати дітей і приватним закладам дошкільної освіти.

Нагадаємо, з 22 травня уряд запровадив адаптивний карантин.

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.

Фото: galka.if.ua