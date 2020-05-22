В Україні зафіксували 20 148 випадків коронавірусу, з них за добу - 442

Станом на 22 травня в Україні лабораторно підтверджено 20 148 випадків COVID-19. За добу - 442 нових випадків.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 442 особи. Загалом за весь час пандемії захворіло 20 148 людей, з них 1434 дитини, а також 3907 медпрацівників" - сказав Степанов.

За добу, додав він, захворіло 29 дітей та 74 медпрацівники, зафіксовано 9 летальних випадків, одужало 358 осіб.

Загалом з початку епідемії одужало 6585 людей, зафіксовано 588 летальних випадків.

За словами Степанова, за попередню добу здійснено 8923 тестування методом ПЛР.

Найбільше випадків за останню добу зафіксовано у Львівській області - 65, Чернівецькій - 63 та м. Київ - 47