У світі зафіксували 5,1 мільйона випадків зараження COVID-19

Станом на ранок 22 травня у світі зафіксовано 5 194 879 випадків коронавірусу, зокрема 334 622 летальні випадки і 2 081 511 випадків одужання.

Про це свідчать дані Worldometers.

За нові добу було зареєстровано 4 383 нових випадків і 499 нових смертей.

США, Росія і Бразилія продовжують лідирувати за кількістю хворих у світі.

У Штатах зареєстровано 1 620 902 випадки, з них 96 354 летальних та 383 169 одужань.

Найбільша кількість нових випадків за нову добу зареєстровано в Мексиці - 2 973 (всього 59 567), там же за сьогодні загинула найбільша кількість людей - 420 осіб (6 510 всього).