Пентагон звинувачує Росію у поширенні фейків про COVID-19

Міністерство оборони США звинувачує Росію у поширенні неправдивої інформації про коронавірус (COVID-19).

Про це повідомила заступник помічника міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії Лора Купер, інформує сайт Міноборони США.

«Ми бачимо багато акторів (зокрема РФ – ред.) у світі, які використовують COVID-19 для того, аби звинуватити Західних союзників або США особисто. Я справді вважаю це світовою екосистемою з дезінформації, коли новина створюється в одній частині світу, а потім перебільшується й набуває популярності в іншій частині світу», - сказала вона.

За словами Купер, російська влада поширює на Заході фейкову інформацію про коронавірус через свої пропагандистські медіаканали, такі як Russia Today та Sputnik.

Так, у березні вони повідомляли, що миття рук було неефективним засобом у боротьбі з коронавірусом.

Вона додала, що «інші альтернативні ЗМІ», які фінансуються Кремлем, наголошували, що у світі не було пандемії, а смерті в Італії були результатами звичайного грипу.

Купер також наголосила, що Сполучені Штати закликають Росію припинити поширювати фейки та дезінформацію про коронавірус у світі.

За останніми даними сайту Worldometer, загальне число зафіксованих у світі випадків інфікування COVID-19 становить понад 1,936,700 , з них – 459,015 осіб одужали і 120,568 померли.