Вірусний фейк про професора Лібера: як в РФ винайшли «изобретателя коронавируса из США»

Хто і навіщо розповсюджує страхітливу нісенітницю у світовому інформполі

Пандемія COVID-19 призвела до появи численних конспірологічних версій і фейків. В Україні 6-7 квітня відбувся короткочасний спалах коронавірусного фейку про американського вченого Чарльза Лібера, якого нібито звинуватили в США за те, що «створив і продав Китаю коронавірус»... Ця історія – гарний привід поговорити про те, хто, як і навіщо спекулює на болючій темі появи і поширення нового вірусу.

ЯК ПРОФЕСОР ГАРВАРДУ СТАВ «ОТЦОМ КОРОНАВИРУСА»

Отже, насправді 60-річного американського науковця, професора Гарвардського університету Чарльза Лібера заарештували аж ніяк не за «создание и продажу коронавируса», а за приховування від Міністерства оборони США і Національного інституту охорони здоров'я своїх зв'язків з Китаєм. Різноманітна і достовірна інформація про претензії влади до нього з'явилася ще у січні цього року.

Річ у тому, що Лібер отримав понад 15 мільйонів доларів у вигляді грантів від зазначених американських структур. Ці гранти вимагають розкриття фінансової підтримки з боку іноземних урядів або компаній, що трактується як «конфлікт интересів». Однак Лібер приховав, що був «ученим-стратегом» в Уханьському технологічному університеті в Китаї і контрактником у китайському «Плані тисячі талантів» (масштабна програма, яка сприяє іноземним фахівцям у науковому розвитку). За цю роботу Лібер отримував великі суми від китайського уряду. При цьому про «створення коронавірусу» взагалі не йшлося.

Але на початку квітня деякі користувачі почали перезаливати старі відео про Лібера, супроводжуючи їх новими коментарями про те, що йдеться про переслідування за «створення коронавірусу». І з 4-5 квітня цей фейк поширився світом.

Зліплений він був так простенько і непереконливо, що мірою впровадження у різні інформполя швидко отримував відсіч – оперативне викриття. Ось матеріал в India Today від 5 квітня. Ось викриття на вірменському сайті, опубліковане 6 квітня. Ну і в Україні вдень 7 квітня «24 канал» дав свій варіант спростування з огляду на наші реалії.

На тому тему з цією конкретною історією в принципі можна було б закрити, але залишається ще одне цікаве питання. Яким шляхом фейк прийшов до нас і наскільки широко поширився на пострадянському просторі? Подібне поширення, до речі, багато в чому схоже на відновлення ланцюжка контактів при зараженні самим COVID-19.

ТРИ ДЖЕРЕЛА І ТРИ СКЛАДОВІ ФЕЙКУ

У російському та російськомовному інформаційному полі фейк почав поширюватися 5-6 квітня. Біля його витоків стояли дивні видання на кшталт «Э Вести». Трохи пізніше приєдналося медіа більш солідне – російський тижневик «Аргументы недели» (був створений у 2006 році журналістами, які пішли з «Аргументов и фактов»). «Аргументы недели» багато в чому повторюють АиФ, звідки вийшли – суспільно-політичне видання широкого профілю з елементом жовтизни. Ну, а замкнув трійку лідерів сайт «Информагентства Eurasia Daily (EADaily)», що висвітлює життя євразійського «тайоженного союза», а також заявляє, що працює на Україну, Грузію і відторгнуті Росією території (Абхазія, Південна Осетія, Придністров'я). Розповсюджувачі фейку на пострадянському просторі найчастіше посилалися на три ці джерела.

Корисно подивитися, хто бадьоро підхопив фейк в українському інформполі (6-7 квітня). Це такі загальноукраїнські ЗМІ, як Znaj.ua, «Українські новини», а також регіональні – закарпатський UA-Reporter.com, південноукраїнський «Бумеранг» (Миколаївська область). Відзначився непрофільною новиною і український варіант спортивного сайту Tribuna.com.

Крім того, ньюз про «американского создателя коронавируса» активно поширювався на зовсім вже дивних сайтах, які сидять на інформполі України з розширенням «.ru», а також з інших платформ. Підхопили фейк, звичайно ж, і сайти, які працюють на окупованих територіях Донецька і Луганська.

У тому ж обсязі і в той же час «коронавирусная сказка» про Чарльза Лібера розійшлася в Казахстані. При цьому особливо варто відзначити портал The Asia Times, який знаходиться в Астані, але інформаційно орієнтований також на інші центральноазіатські пострадянські республіки: Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменістан. Менш активно фейк розганявся у Білорусі, Вірменії, а також, що більш екзотично, у російськомовному сегменті православної Греції (портал «Русские Афины»).

Зрозуміло, що один конкретний випадок, та ще й такий, що піддали лише експрес-аналізу, – не привід для грунтовних, далекосяжних висновків. Але все ж...

Вельми цікавою є, приміром, трійка видань, на які найчастіше посилаються розповсюджувачі фейку. Вони наче три взаємодоповнюючі деталі одного загального механізму: а) маргінальний маловідомий сайт; б) доволі тиражний жовтувато-політичний тижневик; в) «евразийское» інформагентство. Варто також зазначити, що більш солідні прокремлівські медіа розкруткою цієї нісенітниці не займалися, оскільки ця вигадка викривалася надто легко і швидко.

Цікавим є набір і українських медіа, які підхопили фейк, нібито випадковий, але теж по-своєму показовий. Однак цікавішим є широке поширення цієї історії саме в Казахстані, Центральній Азії загалом. Для цих держав та їхніх політичних еліт надії на збереження незалежності базуються на тому, що вони можуть грати на балансуванні між двома великими сусідами – Росії та Китаї. (А після лютневого візиту до регіону держсекретаря США Майка Помпео можна говорити про появу/повернення і третього гравця, про що ми писали у матеріалі «Дипломатичний марш-кидок Помпео по російському периметру»). Тому Росію цей конкретний фейк влаштовував – він дозволяв очорнити відразу обох конкурентів у впливі на Центральну Азію – і США, і Китай.

ЛІБЕР-ФЕЙК У ГЕНЕТИЧНОМУ ЛАНЦЮЖКУ РОСІЙСЬКОЇ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ

І ще цікава деталь. Не залишає відчуття, що локшина про «американского ученого Чарльза Либера» так добре зайшла російським пропагандистам завдяки його прізвищу. Якщо провести окреме дослідження у російському інформполі, то, думаю, що слова, які йдуть від цього кореня, виявляться найбільш лайливими. «Подхрюкивающие Западу» ліберали, вони ж – «либерасня» і «либерасты» винні у всьому – у розпаді СРСР, в «лихих 90-х», та й зараз не вгамуються, заважаючи країні розквітнути. А тут ще виявляється, що всякі «либеры» цю заразу, коронавірус, винайшли. Дуже схоже на специфічне гебістське почуття гумору.

Загалом тема російських дезінформацій з приводу пандемії – велика і багатоаспектна. Нещодавно Дмитро Золотухін на конкретному прикладі докладно і переконливо показував, як створюються антиукраїнські фейки у зв'язку з COVID-19 на базі фальшивих акаунтів у соцмережах. (Принагідно варто зазначити, що під час розкручування історії про Чарльза Лібера цей елемент теж був).

Об'єктів атаки багато, і вони ситуативні. The Financial Times з посиланням на доповідь Європейської служби зовнішньополітичної діяльності (EEAS), призначену для внутрішнього користування, ще у середині березня писала, що прокремлівські ЗМІ ведуть кампанію з дезінформації, пов'язану з боротьбою з коронавірусом, намагаючись нагнітати «сомнение, панику и страх». Якщо більш детально – «усугубить кризис в сфере здравоохранения в западных странах», зокрема «подорвать общественное доверие к национальным системам здравоохранения» и тим самим «помешать эффективному ответу на вспышку» захворювання. З 22 січня до моменту публікації тільки у Євросоюзі виявлено майже 80 прикладів дезінформації про COVID-19. Вони поширювалися російськими фейковими акаунтами у соцмережах, які раніше спеціалізувалися на сирійській темі і протестах «жовтих жилетах» у Франції. Фейкові новини публікувалися англійською, німецькою, іспанською, італійською та французькою мовами.

З цього приводу прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков навіть змушений був щось сказати. Не дуже, втім, переконливо: він голослівно назвав звинувачення на адресу Росії «голословными», що породжені лише «русофобской одержимостью».

Чарльз Лібер

А узагальнюючі матеріали про російські коронавірусні дезінформації з'являються й надалі. Ось вже наприкінці березня авторитетний американський Defense One (входить до Atlantic Media) дав статтю «Росія висуває коронавірусну брехня як частину антинатовських операцій з впливу в Європі». В ній багато цікавої інформації і конкретних прикладів. Але на особливу увагу заслужили коронавірусні інформатаки прокремлівських медіа на дві мети – Литву та Україну. Чому Україна – зрозуміло. А от Литва, на думку автора матеріалу, стала об'єктом через свою геостратегічну уразливість, оскільки розташована між російським ексклавом Калінінградською областю та союзною РФ Білоруссю.

Як показує свіжий приклад з «изобретателем коронавируса Чарльзом Либером», подібні історії ще будуть. Тож не дивуємося, не розслабляємося, а чинимо, як за будь-якої епідемії – вичленовуємо, дезінфікуємо та аналізуємо.

Олег Кудрін, Рига