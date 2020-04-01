Російські фейки про коронавірус в Україні

Держава знову виявилася безпорадною перед навалою фейків?

Кожного дня у мене флешбеки у 2014-й рік, коли держава і суспільство виявилося безпорадним перед зовнішньою загрозою, а окремі “лауреати премії Дарвіна” тільки погіршували ситуацію, розганяючи по месенджерах та соцмережах пости з апокаліптичними світлинами та меседжами.

Потім був Інформаційно-аналітичний центр РНБО (який ми хотіли зробити постійно-працюючим, але це не дали зробити), потім був #мінстець, який знищили, та “Біла книга інформаційних операцій проти України”, яку “нові обличчя” не читали.

В результаті держава знову виявилася безпорадною перед навалою фейків, а мені знов доводиться сідати за ноутбук і “по цеглинках” розповідати вам, що треба стерегтися ворожих інфо-операцій.

Моніторингова платформа “Semantic Force” та мої ФБ-друзі регулярно надсилають мені свіжі і нові приклади російської пропаганди. Ось один з сотень…

Скріншот з групи у Фейсбуці

Дехто “Магас Каменов” розміщує у новоствореній групі пост, про те, що українські лікарі масово розміщують фотографії жахливого стану лікарень.

В першу чергу, одразу слід зазначити, що поширення такої інформації має підстави, оскільки, дійсно існують тривожні відеозвернення від лікарів про забезпеченість персоналом та ресурсами лікарень. Ось, наприклад, звернення Одеського клінічного медичного центру, розслідування якого зараз проводиться. Його вже, навіть показали по телеканалах і отримали коментар від головного лікаря про те, що не все відповідає дійсності.

Дане відео отримало 57 тисяч поширень.



Однак, повернемось до нашого пана “Магаса”, про якого йшлося вище. Його пост зі світлинами ліканяних приміщень також отримав 40 тисяч репостів.



Світлини, що розміщені в пості і дійсно жахливі. Однак давайте придивимося до них ближче. Для цього необхідно відкрити якусь зі світлин та клікнути на ній правою клавішою мишки, щоб обрати “ЗНАЙТИ ЗОБРАЖЕННЯ В GOOGLE”



І ось, що нам покаже Google, коли ми пошукаємо ці світлини в інтернеті:

Ось тут можна ознайомитися з усіма світлинами російських лікарень.



Тепер повертаємося до ФБ-профілю самого першоджерела, хто розмістив цей пост — пана “Магаса”. По-перше, він пише, що він з Чечні.



По-друге, він створив профіль на Фейсбук два тижні тому:



Таким чином, ми за три хвилини назбирали пачку підтверджень, що це є повний і бездарний фейк. Однак, на превеликий жаль, серед тих, 40 тисяч користувачів, хто поширив цю нісенітницю, є не тількі боти, але й реальні громадяни України, які побачили цей треш, коли його занесли репостом у ФБ-групи, з яких вони отримують інформацію.

Пройшло шість років, як ми намагаємося побороти цю чуму України — російську рукожопу пропаганду — але люди все ще ведуться. Це доводить той факт, що вірус у нас не в легенях, а в головах.

Потрібно просто перестати репостити фейки і зійтися зі своїм критичним мисленням десь посередині. Кожен з нас — президент! Кожен з нас — #мінстець! ДумайТЕ!

Дмитро Золотухін

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