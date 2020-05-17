Степанов назвав країни, де закривали метро через COVID-19

Україна не єдина держава, де закривали метро, аби запобігти розповсюдженню COVID-19. Так робили в Китаї, Франції, Великій Британії, Індії.

Про це під час онлайн-брифінгу поінформував міністр охорони здоров’я Максим Степанов, відповідаючи на запитання, чи правда, що Україна перша держава у світі, яка закрила метро, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ні, неправда. Якщо ми говоримо про інші країни, то в місті Ухань метро не працювало два місяці. Також метро було зупинене в Парижі, близько 40 станцій у Лондоні, 24 березня після введення карантину в Індії, окрім іншого транспорту, було зупинено і метро. Ці заходи були дуже важливі для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусної хвороби", - повідомив Степанов.

Він зазначив, що метро не працює у Києві, Харкові, Дніпрі, і це дозволило зменшити розповсюдження COVID-19 та не допустити пікові навантаження на медзаклади України.

"Хочу нагадати, що завантаженість ліжок на сьогодні становить не більше 13% у цілому по країні. Тобто наші лікарні здатні в повному обсязі надавати медичну допомогу людям, хворим на коронавірусну хворобу", - запевнив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 17 травня зафіксували 18 291 випадок коронавірусу, з них за добу – 433.