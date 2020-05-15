Кличко: Метро Києва готове до відкриття, але рішення - за урядом

Столиця готова відкрити метрополітен, як тільки уряд дозволить це зробити.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується метро. Ми готові і будемо відновлювати його роботу, як тільки уряд дозволить це робити. Поки метрополітен не перевозив пасажирів, у ньому тривали всі необхідні роботи з утримання інфраструктури - заміна рейок, ремонти ескалаторів, вагонів, оновлення вентиляційного обладнання та інші роботи", - сказав Кличко.

Він зазначив, що наразі розпочали роботи за програмою доступності на станціях "Лук'янівська" та "Сирець". Зокрема, там передбачене облаштування тактильних смуг, навігації, заміна вхідних груп для вільного доступу маломобільних громадян.

За словами Кличка, під час карантину регулярно відбувалась і дезінфекція в метрополітені - потягів, вестибюлів, кас та платформ на станціях. Після відновлення роботи підземки ці заходи посилять.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій також заявляв, що відомство підготувало пропозиції щодо поетапного відновлення пасажирських перевезень і наразі погоджує їх з Міністерством охорони здоров'я.

Київський міський голова Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.