Через затори на дорогах Київ обмежить в’їзд вантажівок

З 18 травня в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту в столицю буде обмежений.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запровадили такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу. Отже, з 18 травня обмеження діятимуть вранці - з 7:00 до 10:00, ввечері - з 17:00 до 20:00. Це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги столиці", - сказав він.

Кличко зазначив, що суворе обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту.

Він додав, що Київ поступово збільшує кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював у звичайному режимі.

"Але хочу підкреслити: дотримання правил безпеки в ньому ніхто не відміняв. Бо, за словами медиків, понад 30% заражень відбуваються саме в громадському транспорті. – Коли люди не тримають дистанцію, не одягають маску та рукавички", - сказав мер Києва.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.