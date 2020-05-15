Через затори на дорогах Київ обмежить в’їзд вантажівок

Через затори на дорогах Київ обмежить в’їзд вантажівок

Укрінформ
З 18 травня в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту в столицю буде обмежений.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Оскільки в місті складна транспортна ситуація, ми посилюємо контроль за в'їздом вантажного транспорту. З понеділка, 18 травня, в’їзд великогабаритного та великовагового транспорту в місто буде обмежений. Нагадаю, ми запровадили такі заходи, але контроль за ними недостатній. Я звернувся до поліції посилити цю роботу. Отже, з 18 травня обмеження діятимуть вранці - з 7:00 до 10:00, ввечері - з 17:00 до 20:00. Це необхідно для стабілізації трафіку в місті під час пікового навантаження на дороги столиці", - сказав він.

Кличко зазначив, що суворе обмеження діятиме до повного відновлення роботи громадського транспорту, коли на дорогах міста стане менше приватного транспорту.

Читайте також: Кличко каже, що ціни на проїзд у транспорті не підніматимуть

Він додав, що Київ поступово збільшує кількість наземного громадського транспорту, щоб після 22 травня він вже працював у звичайному режимі.

"Але хочу підкреслити: дотримання правил безпеки в ньому ніхто не відміняв. Бо, за словами медиків, понад 30% заражень відбуваються саме в громадському транспорті. – Коли люди не тримають дистанцію, не одягають маску та рукавички", - сказав мер Києва.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі і для авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наразі карантин продовжено до 22 травня.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-