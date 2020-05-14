Кличко каже, що ціни на проїзд у транспорті не підніматимуть

Столична влада не підвищуватиме тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Про це на брифінгу повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту, але, знову ж таки ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації", - сказав він.

Кличко зазначив, що підприємство КП "Київпастранс" продовжує дезінфекцію рухомого складу і робить це тричі на добу.