Криклій вважає, що не варто поспішати з відкриттям метро у Києві

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій вважає, що у столиці поки що не варто поспішати з відкриттям метро.

Про це він заявив в ефірі "Сніданку 1+1".

"Кілька днів назад збирався київський штаб. Коли розглядалося питання відновлення роботи метро, то власне вони зійшлись на думці, що відкрити з обмеженнями буде дуже важко... Підземка, якщо відкривається, то має функціонувати повноцінно, зрозуміло, що там можна проводити дезінфекцію, масочний режим, термоскринінг можна робити за допомогою технічних засобів. Але обмежувати вже на пероні і в вагонах - це доволі важко робити там. Тому я би не поспішав з цим рішенням", - сказав Криклій.

Міністр зазначив, що взагалі транспорт в Україні почне працювати в декілька етапів, дати яких наразі Мінінфраструктури узгоджує з Міністерством охорони здоров'я.

Як повідомлялося, уряд із 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію до 22 травня, але з 11 травня обмеження були послаблені.

Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 14 травня заявив, що наступний етап по'мякшення карантину - 22 травня: відкриють громадський транспорт, дошкільні навчальні заклади, готелі, дадуть дозвіл на проведення ЗНО, спортивних змагань.