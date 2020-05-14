Кличко пояснив, чому попросив дозволу Кабміну на відкриття метро

Після відкриття метро у столиці користуватися ним потрібно тільки за нагальної потреби і з дотриманням правил безпеки.

Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розуміємо, що багато людей вийшли на роботу, розуміємо що транспортна ситуація в столиці складна. Саме тому я звернувся до уряду щодо відкриття метро у Києві. Але хочу наголосити: це не означає, що ним треба буде користуватися не враховуючи ситуацію, в якій ми живемо вже більше двох місяців. Будьте розсудливими, думайте, насамперед, про свою безпеку", - сказав Кличко.

За словами Кличка, у таких умовах метро працює в багатьох містах Європи.

"Але там немає натовпів, і люди користуються ним тільки за нагальної потреби і дотримуються правил", - додав він.

Також Кличко зазначив, що ті, хто має можливість, повинні продовжувати працювати дистанційно.

"Роботодавці теж мають подумати про безпеку своїх співробітників. Оптимізуйте час їх перебування на роботі, дотримуйтеся всіх правил і санітарних норм", - сказав Кличко.

Як повідомлялось, Київський міський голова Віталій Кличко 13 травня звернувся до уряду з проханням дозволити поновити з 25 травня роботу Київського метрополітену у звичайному режимі.