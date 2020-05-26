Кличко сказав, коли школи прийматимуть документи першачків

Для вступу в перші класи треба подати оригінали необхідних документів, які прийматимуть в школах з 1 червня до 1 вересня.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для вступу в перші класи шкіл треба подати оригінали необхідних документів. Їх прийматимуть в школах із 1 червня до 1 вересня", – сказав Кличко.

За його словами, розсилку запрошень до садочків, згідно з поданими заявками і електронної черги, Департамент освіти поновить із 1 червня.

"І з цієї дати батьки можуть подати документи в електронному вигляді" - зазначив мер.

Він також нагадав, що основне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться з 25 червня.

"Графік і місця проведення оцінювання будуть оприлюднені на сайті Департаменту освіти та науки КМДА", - додав Кличко.