Кличко каже, що найдовше від COVID-19 одужують маленькі діти

У Києві найдовше від коронавірусу одужують немовлята та маленькі діти.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найдовше одужують немовлята та маленькі діти. На сьогодні одужали близько 9% дітей із тих, які хворіли в період пандемії. Як правило, вони лікуються довше місяця", - сказав Кличко.

Він зазначив, що найвищий відсоток тих, хто одужали, – серед людей віком 30-49 років, 16 % уже вилікувалися. Але їх і найбільше серед інфікованих - майже 39 %.

За його словами, найскладніше лікуються пацієнти, яким понад 65 років. Їх одужало понад 13%. Проте, найбільше летальних випадків – серед старших людей.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.