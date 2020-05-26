Кличко: Від COVID-19 вже одужали 393 киян

У Києві від коронавірусу одужали 393 мешканці, за добу - 33 людини.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Одужали за добу 33 людини. Усього коронавірус подолали 393 мешканці столиці", - сказав він.

За його словами, лідирує за кількістю нових випадків знову Дарницький район – 12 хворих, Дніпровський - 10 та Деснянський – 8 випадків захворювання.

У Києві 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу - 58.

Станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадків COVID-19. За добу - 339 нових випадків.