У Києві зафіксували 2710 випадків коронавірусу, за добу - 58

У Києві 2710 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за добу коронавірус виявлено у 58 людей.

Про це на брифінгу розповів Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус збільшилась на 58 людей. Серед них - 16 медиків. Один випадок летальний", - сказав Кличко.

За його словами, загалом у столиці від коронавірусу померла 61 людина.

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"Захворіли: 24 жінки віком від 19 до 81 року, дві дівчинки – 8 та 17 років. А також 29 чоловіків від 18 до 81 року і троє хлопчиків, яким 9, 15 і 16 років", - сказав мер.

Як повідомлялось, станом на 26 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 584 випадки COVID-19, зокрема за добу 339.